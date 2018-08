Une Américaine décroche un stage à la Nasa et le perd aussitôt en insultant son futur supérieur hiérarchique sur Twitter

Elle aurait dû vérifier à qui elle s'adressait. Une Américaine a perdu son stage à la Nasa avant même de l'avoir commencé, après avoir publié des messages injurieux sur Twitter, a rapporté USA Today (en anglais) jeudi 23 août. Ravie de pouvoir travailler au sein de l'agence spatiale américaine, Naomi H. partage la nouvelle sur les réseaux sociaux, avec un style fleuri. "Que tout le monde ferme sa putain de gueule ! Je suis prise en stage à la Nasa !", écrit-t-elle.

Un internaute la reprend quelques heures plus tard sur le ton de son message. "Langage", écrit-il sèchement. La réponse de Naomi H. fuse : "Suce ma b*** et mes c*******, je bosse à la Nasa". Malheureusement pour la jeune femme, cet internaute est Homer Hickam, ancien ingénieur de l'agence spatiale et actuel membre du Conseil national de l'espace. Soit l'organisme "qui supervise la Nasa", comme il le signale à Naomi H. sur Twitter. L'échange de tweets a été supprimé mais des captures d'écran circulent toujours sur le réseau social.

Apparently @NaomiH_official lost her internship over this and some think that's appropriate because professionalism etc.



She's not a professional, she's a not-even-intern excited about joining NASA. If she's not professional, teach her. No need to advance-wreck her career pic.twitter.com/kpXY3lycRs