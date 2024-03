"Un impact majeur et prolongé" : l'effondrement du pont de Baltimore va avoir d'importantes conséquences économiques

"Le port de Baltimore est l'une des plus grandes plaques tournantes maritimes des États-Unis." Avec cette phrase, Joe Biden résume l'importance économique du port affecté par l'effondrement du pont, percuté par un bateau, mardi 26 mars. Depuis l'effondrement spectaculaire de l'important pont autoroutier Francis Scott Key dans le port stratégique de Baltimore, sur la côte est américaine, les autorités ont déployé de nombreux moyens par air, sur terre, en mer et même sous l'eau, retrouvant deux rescapés, dont l'un grièvement blessé. Les autorités américaines estiment que les six personnes disparues sont désormais présumées mortes.

Les recherches vont se poursuivre quand les conditions météorologiques le permettront, mais le port de Baltimore reste à l’arrêt. Il est inaccessible à cause des morceaux de pont tombés dans l’eau qui empêchent le passage vers l’Atlantique. Cela a de nombreuses conséquences pour l’activité économique américaine : ce pont à quatre voies, long de 2,6 km, est situé sur un axe nord-sud crucial pour l'économie de la côte est des Etats-Unis.

Au port de Baltimore, 1,1 million de conteneurs ont été chargés ou déchargés en 2023, plus de 52 millions de tonnes de marchandises étrangères y sont arrivés pour plus de 80 milliards de dollars. Pour le président américain, il y a donc urgence à rendre le port de nouveau accessible en reconstruisant le pont. "J'ai l'intention de faire en sorte que le gouvernement fédéral prenne en charge la totalité du coût de la reconstruction du pont", a d'ores et déjà assuré Joe Biden.

Plus de 150 000 emplois concernés

Importation de sucre, exportation de charbon, le port de Baltimore est surtout le port américain qui voit transiter le plus de voitures neuves : plus de 800 000 l'an dernier. "Le port de Baltimore est celui qui traite le plus de véhicules neufs. Il y a aussi le trafic de conteneurs, le trafic de vrac, rappelle le secrétaire aux Transports américain, Pete Buttigieg. Il n'y a aucun doute que ça aura un impact majeur et prolongé sur les chaînes d'approvisionnement, compte tenu de l'importance de ce port non seulement pour la région de Baltimore, mais aussi pour l'ensemble de l'économie des États-Unis."

Plus de 15 000 emplois dépendent directement du port de Baltimore, auxquels il faut ajouter près de 140 000 emplois indirects.