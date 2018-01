Un élève ouvre le feu dans un lycée américain : deux morts, 19 blessés

C'est une nouvelle fusillade en milieu scolaire qui endeuille les Etats-Unis. Un élève a ouvert le feu, mardi 23 janvier, dans un lycée de l'Etat du Kentucky, tuant deux adolescents et faisant une vingtaine de blessés avant d'être arrêté. "Il y a 19 personnes prises en charge pour des blessures, parmi lesquelles 14 qui ont été blessées par balle", a déclaré Matt Bevin, le gouverneur de cet Etat situé à l'ouest des Appalaches.

Les tirs ont éclaté à l'heure du début des classes au lycée de Marshall County, dans la petite ville de Benton. Un endroit où, selon Matt Bevin, il était "inconcevable" d'imaginer une telle "tragédie immense". Une élève de 15 ans est morte sur place. Un autre lycéen, également âgé de 15 ans, a été mortellement touché et est décédé à l'hôpital, a ajouté le gouverneur, en précisant que toutes les victimes étaient a priori scolarisées dans l'établissement.

BREAKING: Gov. Matt Bevin confirms two students lost their lives; a 15 year-old girl and a 15 year-old boy. There were 19 treated for injuries. 14 of those were from gunshot wounds. pic.twitter.com/6b7ACHYih1