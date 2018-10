Attaque de Pittsburgh : ce que l'on sait du suspect

Les autorités ont décidé de diffuser l'enregistrement des échanges radio entre policiers, quelques minutes avant l'assaut d'une synagogue à Pittsburgh, samedi 27 octobre. On y découvre l'identité du suspect, Robert Bowers, 46 ans. Il est lourdement armé et encore dans l'enceinte de la synagogue, il vient de tuer 11 personnes, six autres sont blessées. L'attaque dure 20 minutes et, blessé, le suspect accepte de sortir. Le suspect habitait dans un appartement à quelques rues seulement de la synagogue où a eu lieu la fusillade samedi 27 octobre. Selon les médias américains, le suspect publiait régulièrement des messages antisémites sur les réseaux sociaux.

"Ajustez vos lunettes, j'y vais"

Membre de la plateforme Gab, populaire chez les suprémacistes blancs et l'extrême droite, il y aurait posté quelques lignes prémonitoires au sujet d'une association juive d'aide aux réfugiés, deux heures avant de passer à l'acte. "Ils attirent des envahisseurs qui tuent notre peuple. Je ne peux pas rester les bras croisés à regarder mon peuple se faire massacrer. Ajustez vos lunettes, j'y vais". Blessé par balle, le suspect a été hospitalisé, mais serait dans un état stable. Il risque la peine de mort pour crime antisémite.

