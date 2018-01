Trois mains pour Oprah Winfrey, trois jambes pour Reese Witherspoon... La couverture de "Vanity Fair" fait polémique

"Bon, tout le monde le sait maintenant... J'ai trois jambes. J'espère que vous m'acceptez encore pour ce que je suis." L'actrice américaine Reese Witherspoon a réagi avec humour, sur Twitter, à la dernière couverture du magazine Vanity Fair. Cette photo d'ensemble rassemblant Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert De Niro et Nicole Kidman, entre autres stars, a été abondamment retouchée pour rendre tous les acteurs plus beaux que nature... oubliant au passage, semble-t-il, d'effacer une jambe en trop.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. ( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY