Tourisme : les Américains profitent de la baisse de l’euro

L’euro est au plus bas face au dollar, mercredi 24 août, ce qui a des conséquences importantes pour ceux qui voyagent. S’il coûte beaucoup plus cher d’aller visiter les États-Unis, les touristes américains actuellement en France en profitent et dépensent plus, comme à Paris.

Un couple de touristes new-yorkais a décidé de visiter la capitale en 2 CV. Au programme : deux heures de balade avec chauffeur privé, pour un montant de 200 euros, soit un peu moins de 200 dollars. "Le fait que l’euro ait baissé, cela augmente mon budget vacances de 20 %", raconte Bill Walmont, touriste américain.



En moyenne 400 euros par jour

Un euro vaut un peu moins d’un dollar alors les Américains s’en réjouissent. "On va acheter plus de souvenirs, plus de vêtements, plus de bijoux", témoigne une Américaine. "Je vais pouvoir dépenser de l’argent au restaurant", rapporte une autre. Le budget moyen des Américains est d’environ 400 euros par jour. Un hôtel cinq étoiles à côté des Champs-Élysées voit un quart de ses chambres occupé par les Américains. Faute de clientèle asiatique, l’ensemble des professionnels du tourisme espèrent que l’ensemble des taux de change reste favorable le plus longtemps possible.