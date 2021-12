Tornades aux États-Unis : des paysages de désolation dans les États sinistrés

Suite aux tornades qui ont frappé les États-Unis vendredi 10 décembre, des Américains ont tout perdu en l’espace de quelques minutes. Les images de désolation et de destruction sont saisissantes.

Vue du ciel, la ville de Mayfield, dans le Kentucky (États-Unis), semble réduite en miettes après le passage d’une violente tornade, vendredi 10 décembre. La ville de 10 000 habitants est complètement dévastée, comme si elle avait été bombardée. Une usine de chandelles de bougies n’est plus qu’un tas de pierres. Ici, rien ne semble avoir résisté aux tornades, d’une puissance exceptionnelle.



La Maison Blanche a décrété l'état d’ urgence

Un peu plus loin, les habitants d’une maison ont pu fuir quelques minutes avant le passage de la tornade. "C’était ma maison jusqu’à hier soir, je n’aurais jamais imaginé ça, j’ai tellement de souvenirs. Mes parents ont vécu et sont morts dans cette maison", témoigne la propriétaire. Il y a des gravats partout sur des kilomètres, et la plupart des bâtiments n’ont pas résisté. La Maison-Blanche a décrété l'état d’urgence.