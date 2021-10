Tir mortel sur un tournage : les premiers éléments de l'enquête dévoilés

Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? C'est la question que tout le monde se pose. La directrice de la photographie, Halyna Hutchins, a perdu la vie après avoir succombé à ses blessures à l'hôpital. Très marqués, ses amis d'Hollywood lui rendent hommage. "Elle avait énormément de talent en tant que directrice de la photo. Et surtout elle avait une relation avec les gens incroyable", se remémore un de ses proches.

La responsabilité d'Alec Baldwin est-elle engagée ?

Selon les premières auditions de la police, il a été dit haut et fort que l'arme était chargée à blanc. Le réalisateur Dave Halls aurait crié "Cold Gun", ce qui signifie que l'arme n'avait pas de balles réelles. Par ailleurs, une femme inexpérimentée de 24 ans aurait été chargée de s'occuper des armes. Et selon des témoins anonymes, des techniciens auraient démissionné à cause de plusieurs incidents. L'une des autres hypothèses serait qu'une balle réelle d'une autre scène aurait été superposée avec une balle à blanc, ce qui aurait donc causé ce tir mortel.