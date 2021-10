Tir mortel sur un tournage aux États-Unis : des précisions sur le drame

"On a deux personnes qui ont été accidentellement touchées par balle par un pistolet à hélices sur un plateau de cinéma. On a besoin d'aide tout de suite", peut-on entendre dans l'appel passé au 911, jeudi 21 octobre. Comment l'acteur Alec Baldwin a-t-il pu tuer accidentellement la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, et blessé le réalisateur, Joel Sousa ?

D'autres incidents impliquant des armes

Selon les premiers PV d'audition, l'arme de l'acteur devait être inoffensive. "L'assistant réalisateur (Dave Halls) a tendu le pistolet à l'acteur Alec Baldwin, il a crié 'arme froide', indique que le pistolet n'avait pas de balle réelle", dit le procès-verbal. Sur le tournage, le drame ne serait pas le premier incident impliquant des armes à feu. Selon un journal américain, la doublure d'Alec Baldwin aurait déjà tiré accidentellement deux coups de feu, il y a quelques jours. La production n'aurait pris aucune mesure suite à l'incident. Un témoin raconte qu'il "n'y avait pas de réunion de sécurité".