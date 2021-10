Etats-Unis : Alec Baldwin se dit "dévasté" après son tir mortel lors d'un tournage

"Il n'y a pas de mots." L'acteur américain Alec Baldwin se dit "dévasté" d'avoir tué vraisemblablement de manière accidentelle une directrice de la photographie sur le tournage d'un western dans l'Etat du Nouveau-Mexique. "Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins", a écrit le comédien, vendredi 22 octobre, sur Twitter.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and