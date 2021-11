Tir mortel d'Alec Baldwin : l'homme qui a donné l'arme à l'acteur sort de son silence

David Halls se dit lundi "choqué et triste" après la mort de la directrice de la photographie du western.

Son point de vue ne s'était pas encore fait connaître. L'assistant réalisateur qui a remis à l'acteur Alec Baldwin le revolver chargé ayant tué une femme sur le tournage du film Rust a pris la parole, lundi 1er novembre, pour la première fois depuis le drame.

Dans un communiqué au New York Post (en anglais), David Halls se dit "choqué et triste" après la mort de la directrice de la photographie du western, Halyna Hutchins, mais il ne commente ni le drame ni son rôle. "Halyna Hutchins n'était pas seulement l'une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j'ai travaillé, c'était aussi une amie", écrit-il.

"J'espère que cette tragédie va inciter l'industrie [du cinéma] à revoir ses valeurs et ses pratiques" pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, ajoute David Halls. Avec l'armurière Hannah Gutierrez-Reed, David Halls était responsable des armes sur le tournage de Rust et devait notamment s'assurer qu'elles étaient bien inoffensives avant de les introduire sur le plateau. L'assistant réalisateur a dit à la police qu'il "aurait dû vérifier" que toutes les cartouches dans le revolver utilisé par Alec Baldwin étaient factices, mais qu'il "ne l'a pas fait".