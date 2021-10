Tir mortel sur un tournage : Alec Baldwin sort de son silence

Depuis l'accident tragique qui s'est produit le 21 octobre dernier, Alec Baldwin ne s'était pas encore exprimé sur le drame qu'il a vécu. Il a décidé enfin de briser le silence en expliquant que le tournage du film, sur lequel la directrice de la photographie est décédée, ne reprendrait pas. L'acteur a également montré tout son désarroi et sa tristesse par rapport à cette situation. "Un Alec Baldwin très ému et extrêmement marqué qui s'est exprimé", explique Loïc de la Mornais, journaliste pour France Télévision, en direct de Washington (États-Unis).





"Elle était mon amie "





Très marqué et affecté, l'acteur et producteur américain a décidé de répondre à une horde de journalistes alors qu'il marchait avec sa femme. "Elle était mon amie. Le jour où nous étions arrivés, on a dîné tous ensemble avec le réalisateur", raconte-t-il avant de poursuivre : "On était très proche, nous étions très soudés avant que cette horreur ne se produise." L'enquête suit son cours pour déterminer la responsabilité de chacun dans cet événement tragique.