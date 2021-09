Tempête Ida : un lourd bilan humain et des dégâts considérables dans la région de New York

Après le passage de la tempête Ida sur New York et sa région, mercredi 1er septembre, on dénombre au moins 44 morts à cause des inondations. Jeudi, alors que l'eau s'est retirée, les habitants constatent l'étendue des dégâts.

En Pennsylvanie, le passage de la tempête Ida, mercredi 1er septembre, a laissé derrière lui des villes totalement inondées. Jeudi, les secours en bateau sont venus en aide aux habitants toujours bloqués. Le nombre de maisons ravagées par la montée des eaux et de voitures emportées est incalculable : "C'est terrible, un cinq à dix minutes, tout était parti, la maison était totalement inondée", raconte un habitant.

Des habitants coincés dans les sous-sols

Dans le New Jersey, des dizaines d'habitations se sont envolées sur le passage d'une tornade. Les habitants sont sous le choc : "Tout le monde est vivant, c'est un miracle quand on voit tout ça, c'était terrible", lance une riveraine. Mais de nombreuses victimes sont à déplorer, au moins 44 morts dans New York et sa région. La mégapole américaine a été particulièrement touchée, beaucoup de personnes habitant dans des sous-sols se sont retrouvées coincées : "Une femme âgée criait 'aidez-moi, aidez-moi', on a essayé de la sortir mais le courant était tellement puissant qu'on n'a pas pu ouvrir la porte", raconte un New-Yorkais.