Etats-Unis : au moins 44 morts dans la région de New York après le passage de la tempête Ida

Des précipitations d'une ampleur historique. Les pluies torrentielles et inondations provoquées par le passage de la tempête Ida ont fait au moins 44 morts dans la région de New York, selon un nouveau bilan établi vendredi 3 septembre.

Dans la mégapole économique et culturelle américaine, la police a dénombré au moins 13 morts, dont plusieurs personnes probablement prises au piège et noyées dans des sous-sols transformés en logements rudimentaires au pied des immeubles de Manhattan, Queens ou Brooklyn. Les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents.

Joe Biden en Louisiane vendredi

Mais le pire bilan est pour le New Jersey, Etat qui fait face à New York, avec "au moins 23 personnes qui ont perdu la vie", selon le gouverneur Phil Murphy. La plupart des victimes ont été prises par surprise et au piège dans leur voiture et sont mortes probablement noyées, a déploré le responsable. Enfin, près de Philadelphie, quatre personnes sont décédées, selon les autorités locales.

Le président Joe Biden doit se rendre vendredi en Louisiane, premier Etat à avoir subi dimanche les ravages d'Ida qui a détruit de nombreux bâtiments et prive toujours des centaines de milliers de foyers d'électricité. "Nous sommes tous ensemble. La nation est prête à aider", a simplement déclaré le locataire de la Maison Blanche.

Rétrogradé en cyclone post-tropical, Ida a foncé jeudi soir au-dessus de la Nouvelle-Angleterre. Une tornade a frappé la très touristique presqu'île de Cape Cod, dans le Massachusetts.