En images Tornades spectaculaires, inondations dans le métro... Les suites de l'ouragan Ida provoquent de grands dégâts dans le nord-est des Etats-Unis

Les images sont saisissantes. Des trombes d'eau se sont abattues dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 septembre sur New York et dans le Nord-Est des Etats-Unis au passage des restes de l'ouragan Ida, qui avait frappé quelques jours plus tôt le Sud du pays.

>> Ouragan Ida : suivez l'évolution de la situation en direct

Au milieu de la nuit, la nouvelle gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a décrété "l'état d'urgence" suite aux inondations "majeures" dans tous les comtés frontaliers de la ville de New York, concernant potentiellement quelque 20 millions d'habitants.

Le métro complètement inondé

Des trombes d'eau sont tombées à partir de 21h30 (3h30 à Paris) sur New York, où selon plusieurs vidéos tweetées par le service météorologique national, des rues ont été inondées dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible.

Queens Boulevard in Maspeth/Corona is a literal river at the moment. Bus fully flooded driving through, multiple cars stuck in the water. Absolutely insane. pic.twitter.com/LuSL9uWCEl — Joe English (@JoeEEnglish) September 2, 2021

This is perfect example of what you should not do! Notice the white car towards the end that is floating. This water is too deep to drive through. Turn Around Don't Drown!! https://t.co/qR8ufBr7kW — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2021

L'eau s'est également engouffrée dans le métro new-yorkais, provoquant une forte perturbation du trafic.

Rainfall from tropical storm Ida gushing into the New York City subway pic.twitter.com/7wBH5qtM1U — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

D'impressionnantes tornades ont également été observées en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland.

Apparent tornado near N.J. Turnpike earlier tonight #Ida pic.twitter.com/VTtnJBrkY9 — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

Fin août, New York et sa région avaient déjà été touchées par l'ouragan Henri. Les intempéries, le 21 août, avaient mis fin prématurément au grand concert donné à Central Park, censé symboliser le retour à une vie plus festive après la pandémie de coronavirus.