Technologie : Samsung présente son avatar humain à Las Vegas

C'est à Las Vegas (États-Unis), au grand salon mondial des nouvelles technologies, que Samsung vient de provoquer la surprise. Star Labs, son laboratoire de recherche, a dévoilé un véritable avatar mardi 7 janvier. Neon est une image qui prend toutes les formes humaines en s'inspirant de la réalité. Dotés d'intelligence artificielle, ces avatars peuvent même tenir une conversation, et comme des enfants, s'améliorer au fur et à mesure des apprentissages.

Des avatars pour remplacer les acteurs et les présentateurs ?

Mais selon un spécialiste de la robotique, contrairement à ce qu'affirme le constructeur, les avatars n'ont pas de sentiment. "Les avatars sont produits à partir de la capture de mouvement, c'est-à-dire qu'on filme des individus en chair et en os. Puis on prend ces images, qui expriment des émotions. Et nous voyons, nous êtres humains, des émotions quand nous les observons. Mais la machine ne ressent pas d'émotions", explique Raja Chatila, président de l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique (Isir). La firme coréenne prévoit déjà de louer ses avatars pour remplacer des acteurs de cinéma , ou encore des présentateurs de télé.

Le JT

Les autres sujets du JT