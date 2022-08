Taïwan : des tensions entre les Etats-Unis et la Chine en raison de la visite de Nancy Pelosi sur l'île

Le bras de fer se poursuit entre les Etats-Unis et la Chine après l'arrivée sur l'île de Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, mardi 2 août. Le correspondant en Asie de France Télévisions, Arnaud Miguet, apporte son analyse mercredi 3 août.

Les tensions sont fortes entre les Etats-Unis et la Chine après l'arrivée de Nancy Pelosi, la présidente américaine de la Chambre des représentants, sur l'île de Taïwan mardi 2 août. "Les autorités chinoises sont absolument furieuses, et continuent ce matin d'être menaçantes. Cette visite de Nancy Pelosi, troisième personnage le plus haut placé de l'Etat américain, constitue pour Pékin une provocation qui aura 'de graves conséquences'", explique le correspondant en Asie de France Télévisions, Arnaud Miguet, mercredi 3 août.



L'armée chinoise "montre les muscles "

L'armée chinoise "montre les muscles" avec des "incursions d'avions militaires chinois, une vingtaine cette nuit dans la zone d'identification de défense de l'île, et puis des manœuvres en mer de la marine chinoise qui devraient commencer à partir de minuit ce soir, encerclant l'île principale de Taïwan. Le ministère chinois de la Défense promet des actions militaires ciblées, sans donner plus de détail. Pékin considère Taïwan, 23 millions d'habitants, comme une province chinoise appelée à rentrer dans le giron", conclut le journaliste. Nancy Pelosi devrait quitter l'île mercredi dans l'après-midi.