Taïwan : des jets chinois survolent l'île, les Etats-Unis réaffirment leur soutien

Des manœuvres et un soutien. Le département d'Etat américain a assuré samedi 23 janvier que le soutien des Etats-Unis à Taïwan reste "solide comme un roc" malgré les "tentatives d'intimidation" de la Chine, dont plusieurs avions ont pénétré l'espace aérien de l'île dans la journée. Le porte-parole du département d'Etat Ned Price a indiqué dans un communiqué qu'il "note avec inquiétude la tendance actuelle de la RPC (République populaire de Chine) à intimider ses voisins, dont Taïwan", et "presse Pékin de cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques sur Taïwan". Ces déclarations sont les premières concernant Taïwan depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden cette semaine.

Taïwan s'est séparée de la Chine à la fin de la guerre civile en 1949. Ses 23 millions d'habitants vivent sous la menace constante d'une invasion de la Chine continentale, dont les dirigeants considèrent que l'île fait partie de leur territoire. Malgré ses liens diplomatiques avec Pékin, Washington reste le plus important soutien militaire de Taipei. La Chine, opposée à tout lien officiel avec Taïwan, essaye d'isoler l'île diplomatiquement. L'ex-président américain Donald Trump avait renforcé les contacts avec Taipei durant son bras de fer diplomatique et commercial avec la Chine.

Le soutien à Taïwan, position consensuelle aux Etats-Unis

Cette dernière a plaidé pour un nouveau départ dans les relations bilatérales sous la présidence Biden, appelant jeudi les Etats-Unis à "traiter les problèmes concernant Taïwan de façon précautionneuse et appropriée pour éviter de nuire aux relations Chine-Etats-Unis". Mais le nouveau président américain devrait rester sur une ligne dure, car la protection de Taïwan est un sujet consensuel aux Etats-Unis.

L'an dernier, l'aviation chinoise a fait 380 incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan - un record - et la tendance semble se poursuivre depuis l'arrivée au pouvoir de Biden. Selon le ministère de la Défense nationale taïwanais, 13 avions chinois, dont huit bombardiers et cinq chasseurs, ont encore violé sa zone de défense aérienne samedi. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a remercié les Etats-Unis de leur soutien "malgré les pressions actuelles de Pékin".