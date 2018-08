Série de l'été : le camping rétro en Arizona

Au pied des montages, dans le sud de l'Arizona (États-Unis), un camping propose à ses visiteurs un voyage dans le temps. Bienvenue au "Shady Dell", ou vallon ombragé. Une quinzaine de caravanes, toutes de collection, comme cette Air stream de 1951 ou encore un "diner" (restaurant américain) de 1957 qui était à Los Angeles dans les années cinquante. Incollable sur les dates, Brad Hardy est le responsable du camping. "Le principe, c'est de faire un saut dans le temps", explique-t-il. Dans son camping, pas de WiFi, pas de téléphones portables et pas d'enfants non plus, ils sont interdits en dessous de 15 ans.

Une parenthèse nostalgique

Un couple découvre les lieux, leur caravane avec une télévision en noir et blanc et des volets manuels. Seule concession à la modernité : la climatisation. Ici, les après-midi sont plutôt tranquilles : "j'ai juste envie de regarder ces montagnes ocres, écouter les oiseaux", raconte une touriste. La clientèle est composée d'habitués et le concept marche. À 110 euros par nuit et par couple, le camping est presque complet tout l'été "la nostalgie c'est un bon business" explique le gérant, "tout le monde aime la nostalgie". À l'arrière, une femme a tellement aimé ce camping qu'elle s'y est installée depuis un an. La sexagénaire a quitté sa grande maison pour cette caravane rétro et un nouveau style de vie, tout fait de vintage. Une retraite paisible où chaque soir, le cinéma en plein air offre un film en noir et blanc à ses habitants.

