Séisme en Californie : la plus forte secousse depuis 1999

Une caméra de surveillance a capté des images surprenantes au moment du tremblement de terre de jeudi 4 juillet en Californie (États-Unis). Le séisme de 6,4 sur l'échelle de Richter n'a pas provoqué de dégâts majeurs. Quelques fissures sont visibles sur les routes. Des mobil-homes ont été en partie détruits et des objets sont tombés, notamment dans une bibliothèque.

Les habitants surpris et choqués

"J'ai vu mon armoire qui commençait à trembler. Soudain, j'ai réalisé que les murs bougeaient. Et tout ressemblait à une vague comme si je surfais sans eau", explique cet habitant de Californie au micro de France Télévisions. Les Californiens ont été surpris et choqués quand le séisme est survenu. L'épicentre est situé près de la ville de Ridgecrest, à 240 kilomètres au nord-est de Los Angeles. C'est la secousse la plus forte dans la région depuis 1999.

