Sciences : bientôt des puces dans nos cerveaux ?

Relier des cerveaux humains aux ordinateurs via une puce : c’est le nouveau projet d’Elon Musk. Un implant cérébral de 23 millimètres de diamètres pour 8 millimètres d’épaisseur qui mesurerait en temps réel l’activité de plusieurs milliers de neurones. Le milliardaire projette de l’installer, en une heure seulement, à la surface du cerveau humain grâce à un robot. "Je pense que dans le futur, on pourra enregistrer et voir nos souvenirs, si on a un accès total au cerveau et que l’on arrive à décoder la mémoire alors on pourra enregistrer, garder des sauvegardes et restaurer nos souvenirs et pourquoi pas synchroniser sa mémoire avec un corps robotisé", a-t-il expliqué.

De nombreuses promesses

Les promesses seraient sans limite : guérir des dépressions, soigner des patients paralysés et pourquoi pas, déchiffrer nos pensées les plus intimes. Pour Grégoire Courtine, neuroscientifique, la promesse d’une guérison au moyen d’une puce est largement prématurée. "Il faut calibrer les attentes, on ne peut pas dire demain les gens vont remarcher alors qu’on n'est pas encore à un niveau de connaissance pour le faire."

