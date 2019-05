Santé : la dépendance aux opioïdes

Touchée par une fibromyalgie, Vanessa a eu recours au Tramadol, un antidouleur puissant, un opioïde. Le traitement s'est poursuivi pendant plusieurs années, avec des effets conséquents sur son comportement. À Limoges (Haute-Vienne), un centre spécialisé dans les addictions voit les consultations liées aux opioïdes se multiplier.

Sensibiliser les médecins et les patients

"Les opioïdes vont entraîner des symptômes de manque à la fois physique et psychique qui font que le patient va continuer et a besoin de ce type de médicament", explique le Dr Catherine Chevalier. La dépendance est alors comparable à celle qui touche les personnes addictes à l'héroïne. Dans de nombreux cas, un excès d'opioïdes peut même augmenter les douleurs. Les professionnels de la santé se retrouvent alors davantage à combattre les symptômes de manque que la douleur elle-même. L'heure est donc à la sensibilisation des médecins et des patients au sujet des antidouleurs.

