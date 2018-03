Beyoncé a-t-elle été mordue au visage ? Des internautes mènent l'enquête sur Twitter

La chanteuse aurait été mordue au visage par une actrice lors d'une soirée en décembre. Depuis, ses fans sont à la recherche de l'auteure de l'agression.

Jennifer Aniston, Amy Adams, Julie Andrews... ? Depuis lundi 26 mars, les fans de Beyoncé mènent une enquête un peu spéciale sur les réseaux sociaux. Ils recherchent l'actrice qui aurait mordu le visage de la chanteuse lors d'une soirée organisée après un concert de Jay-Z à Inglewood (Californie) en décembre.

L'actrice Tiffany Haddish a révélé ce fait lors d'une interview au magazine GQ (en anglais) lundi, mais sans donner le nom de l'auteure. "Il y avait une actrice là-bas... qui, genre en faisait trop", a-t-elle raconté. "Par exemple : elle a mordu Beyoncé au visage." La chanteuse serait alors allée voir son mari, Jay-Z, et lui aurait lancé "Jay ! Viens ici ! Cette salope..." avant de l'attraper et de s'expliquer à l'écart avec elle, précise BBC News (en anglais). Plus tard dans la soirée, Tiffany Haddish a demandé à la chanteuse si elle avait bien été mordue : "Elle était au bar, elle m'a dit 'ouais'", précisant que l'auteure de l'agression "était droguée, même pas saoule".

Soupçonnées, des actrices démentent

Depuis la parution de cette interview, de nombreux internautes ont lancé un hashtag #WhoBitBeyonce pour savoir qui a mordu la chanteuse. Quelques célébrités, comme la mannequin Christine Teigen ont aussi participé à cette "enquête".

Me locked in a study room in the library on my 6th cup of coffee trying to figure out #WhoBitBeyonce pic.twitter.com/p9IVyCLA9l — kiah noel (@kiah_noel) 26 mars 2018

"Moi, enfermée dans une salle d'étude de la bibliothèque au 6e étage, avec une tasse de café, essayant de trouver qui a mordu Beyoncé."

That actress better be glad Solange wasn’t there. #WhoBitBeyonce — Baepriℓ ♏️ (@owldara112) 26 mars 2018

"Cette actrice a eu de la chance que Solange [la sœur de Beyoncé] n'ait pas été dans les parages."

I cannot leave this planet without knowing who bit Beyonce in the face — christine teigen (@chrissyteigen) 26 mars 2018

"Je ne peux pas quitter cette planète sans savoir qui a mordu Beyoncé au visage."

Le HuffPost américain a même demandé à plusieurs actrices – Jennifer Aniston, Amy Adams, Jodie Foster, Frances McDormand ou Shirley MacLaine – si c'était l'une d'elles. "Non, Shirley n'a rien mordu", a déclaré sa porte-parole. "Nous n'avons aucune idée de ce dont vous parlez", a repris un représentant de Julie Andrews.