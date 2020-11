VIDEO. Le choc des deux Amériques

Alors que le décompte des votes tient les Etats-Unis et le reste du monde en haleine, "Envoyé spécial" est au cœur de l'Arizona, l’un des Etats les plus disputés, de ceux qui peuvent faire basculer le résultat de l'élection.

Le futur président aura fort à faire pour tenter de réconcilier républicains et démocrates. Les deux camps se sont déchirés pendant cette campagne électorale, et c'est particulièrement vrai en Arizona. Tout oppose l'électorat des grandes villes et celui des zones rurales : la gestion de la crise du coronavirus, mais aussi la politique sur les armes ou l'immigration.

Des milices de retraités qui redoutent la guerre civile

Entre une milice de retraités surarmés qui redoutent la guerre civile, un shérif pro-Trump ou la communauté latino qui se mobilise pour le candidat démocrate, nous avons sillonné l’Etat à la rencontre de ces citoyens dont le bulletin de vote peut tout changer. Notre envoyé spécial est aussi en direct pour suivre les résultats de l’élection.

Un reportage d’Olivier Sibille, Guillaume Marque et Harold Horocks diffusé dans "Envoyé spécial" le 5 novembre 2020.

