Tentative d'assassinat contre Donald Trump : "Ce moment est triplement catastrophique", estime un ancien responsable du parti démocrate

La tentative d'assassinat contre Donald Trump, survenue lors d'un meeting de campagne à Butler (Pennsylvanie) samedi 13 juillet, est "un moment triplement catastrophique", estime Reed Brody, ancien responsable du parti démocrate, dimanche sur franceinfo.

"Il y a d'abord l'attentat qui déjà est inacceptable en démocratie", explique celui qui a aussi été substitut du procureur de l'État de New York. "Deuxièmement, ça donne un boost à un homme qui, à mon avis, n'a pas sa place à la présidence des États-Unis. Et troisièmement, ça va certainement détourner les démocrates du débat nécessaire qu'ils étaient en train d'avoir sur la recherche d'un meilleur candidat" que Joe Biden. Reed Brody en est certain, cet événement va "tourner la page", ancrer un nouveau moment et de nouveaux débats lors de cette élection présidentielle aux États-Unis, alors que l'état de santé de l'actuel président américain Joe Biden était le centre de l'attention et des discussions ces dernières semaines.

"Un héros hollywoodien", "un martyr"

L'image de Trump appelant ses fidèles à "se battre", quelques secondes après s'être fait tirer dessus, l'oreille droite en sang, a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Elle "va devenir emblématique avec la foule qui scande 'USA !, USA !', il sort presque en héros hollywoodien", note Reed Brody qui pense que "cet attentat ne peut que renforcer la dynamique de l'élection en faveur de Donald Trump". Car en termes de symbole, c'est très clair, assure l'ancien responsable démocrate, "quiconque survit à une tentative d'assassinat devient martyr". Surtout que ça corrobore l'un des principaux messages actuels de Donald Trump : celui qui brigue de nouveau la Maison Blanche n'arrête pas de répéter que "ses ennemis essaient par tous les moyens de l'empêcher de devenir président", avec "la fraude électorale, les poursuites judiciaires et maintenant la violence", indique Reed Brody.

Le principal suspect de cette tentative d'assassinat, positionné sur un toit à plusieurs centaines de mètres du meeting de Donald Trump, a pu tirer plusieurs coups de feu avant d'être abattu par les services secrets américains, qui assurent la sécurité du président et des ex-présidents des États-Unis. Un participant au meeting a également été tué et deux autres grièvement blessés, selon la police.