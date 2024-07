Critiques contre Joe Biden, accusations contre les démocrates : comment les républicains tentent d'exploiter la tentative d'assassinat contre Donald Trump

Visé par des tirs et légèrement blessé, samedi 13 juillet, en Pennsylvanie, Donald Trump est à la une des médias du monde entier, le poing brandi et le visage en sang. Depuis sa tentative d'assassinat, le milliardaire appelle l'Amérique à "l'unité", un mot rare dans la bouche de l'ancien président, alors que s'ouvre lundi la convention des Républicains, à Milwaukee dans le Wisconsin.

En mars dernier, lors d'un meeting dans l'Ohio, Donald Trump avait menacé d'un "possible bain de sang" s'il venait à être battu lors de la présidentielle, le 5 novembre prochain. Désormais, l'ancien président républicain appelle à l'unité. Ce mot est employé régulièrement, et encore dimanche, par son adversaire Joe Biden, mais il est bien plus rare dans la bouche de Donald Trump. "Il est plus important, dans un moment pareil, que nous restions unis", a-t-il écrit sur son réseau social, Truth Social.

Joe Biden et les démocrates accusés de "remarques répugnantes"

Joe Biden est ainsi devenu depuis samedi la cible des critiques de la part de certains républicains, qui l'accusent d'avoir une rhétorique incendiaire. Avant même de connaître les premiers résultats de l'enquête, un membre haut placé de l'équipe de campagne de Donald Trump, Chris LaCivita imputé la responsabilité de cette attaque au camp démocrate, dénonçant "depuis des années, des militants de gauche, des donateurs démocrates, et même Joe Biden font des remarques répugnantes sur Donald Trump".

L'un de ses trois colistiers, le sénateur J. D. Vance dénonce "les thèmes de la campagne de Joe Biden, qui fait de Donald Trump un fasciste, une rhétorique qui a conduit directement à la tentative d'assassinat de Trump", accuse-t-il. L'élu républicain Steve Scalise, victime lui-même d'une fusillade en 2017 où il a failli perdre à la vie, a accusé les démocrates d'alimenter "une rhétorique incendiaire".

Le président Joe Biden, qui doit affronter Donald Trump à l'élection de novembre, a tout de suite regagné la Maison blanche. "Il n’y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique", a affirmé le président américain qui a fait une allocution solennelle, appelant "l'Amérique à faire baisser la température". Cependant, depuis des années, le camp démocrate accuse Donald Trump d'avoir provoqué un climat politique irrespirable. Et Joe Biden a alerté plusieurs fois contre le risque de chaos.

Une inversion totale des discours à moins de quatre mois de la présidentielle et un excellent coup de communication de la part des Républicains, avant d'entamer lundi leur grande convention.