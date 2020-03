Super Tuesday : votes décisifs pour les démocrates en vue de la présidentielle

Le vote du mardi 3 mars est sans doute le tournant de cette primaire démocrate : 14 États vont voter, dont la Californie et le Texas, les deux États les plus peuplés des États-Unis. Le favori c'est le socialiste Bernie Sanders, il a une base solide auprès des jeunes progressistes. En Californie, il demande l'annulation de la dette étudiante et il veut aussi instaurer une sécurité sociale pour tous les Américains. Bernie Sanders, 78 ans, est déjà en tête de la primaire démocrate.

Désistements

Face à lui, il y a les modérés avec Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama âgé de 77 ans n'a pas fait jusque-là de très bonnes performances, si ce n’est en Caroline du Sud récemment. Mais des candidats moins expérimentés se sont retirés en sa faveur. Celui qu'il faudra surveiller, c'est Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, multimilliardaire, indique Agnès Vahramian, la correspondante de France Télévisions à Washington.

Le JT

Les autres sujets du JT