Présidentielle américaine : un "Super Tuesday" crucial pour les démocrates Bloomberg et Sanders

Si le sénateur du Vermont Bernie Sanders est en tête devant Pete Buttigieg et Joe Biden, la course à l'investiture démocrate est encore longue. Le jour du "Super Tuesday", le 3 mars, 14 États américains et deux territoires associés vont voter. Ces États vont désigner 1 357 délégués alors que la majorité absolue pour obtenir l'investiture est de 1 990 délégués.

La communauté afro-américaine à conquérir

La victoire de Bernie Sanders dans le Nevada est un très bon indicateur de sa capacité à séduire le vote latino-américain parce que le 3 mars, la Californie et le Texas, qui ont une forte population hispanique, voteront. Sa faiblesse c'est sa popularité auprès de la minorité afro-américaine, largement représentée dans les États de l'Alabama, de l'Arkansas ou du Tennessee, qui vont voter aussi lors du "Super Tuesday". Ce dernier marquera l'entrée en lice de Michael Bloomberg, qui a déjà dépensé 327 millions d'euros en publicité télévisée. Le milliardaire pourrait séduire les démocrates modérés.

