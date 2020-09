Présidentielle américaine : Trump réclame que Biden fasse un test antidopage avant ou après le débat

Donald Trump a réclamé, dimanche 27 septembre, que Joe Biden, son adversaire démocrate dans la course à la Maison Blanche, passe un test antidopage avant ou après leur premier débat télévisé prévu mardi.

"Ses performances lors des débats ont été INEGALES comme jamais, pour dire les choses gentiment. Seuls des médicaments ont-ils pu provoquer ces écarts ???", a tweeté le milliardaire. Lors de la primaire démocrate, Joe Biden a été chahuté lors du 2e débat et offensif lors du 3e. Donald Trump a dit qu'il accepterait "bien entendu" de se soumettre au même test.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???