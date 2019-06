VIDEO. Meryl Streep, une des actrices les plus respectées d'Hollywood

Elle est la comédienne la plus nommée aux Oscars. Meryl Streep a fait ses débuts d'actrice au théâtre alors qu'elle étudiait encore à la prestigieuse université de Yale. À 30 ans, elle décroche son premier Oscar pour le rôle d'une femme qui abandonne son mari et son fils dans "Kramer contre Kramer" de Robert Benton. Elle se battra également pour partager l'affiche avec Clint Eastwood pour le film "Sur la route de Madison" qui connaîtra un succès retentissant. Aujourd'hui, après 40 ans de carrière, elle s'est imposée comme une des actrices les plus respectées d'Hollywood et a profité de cette reconnaissance pour s'engager dans les combats qui l'animent.

Une actrice engagée

En 2012, à l'occasion de la cérémonie des Oscars, elle livre un discours poignant sur la reconnaissance des femmes dans l'Histoire. "Depuis des siècles et des siècles, l'Histoire ne s'est pas intéressée à nous et aujourd'hui encore, notre histoire est invisible", déplore-t-elle. Quelques années plus tard, Barack Obama, grand admirateur de l'actrice, lui remet la Médaille de la Liberté, la plus haute distinction américaine. Meryl Streep ne nouera pas de tels liens avec son successeur Donald Trump qui l'a taxée d'actrice "surestimée". "Nous pourrons remercier ce président parce qu'il nous aura fait prendre conscience de la vraie fragilité de la liberté", a-t-elle rétorqué.