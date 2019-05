VIDEO. Barack, l’idole des jeunes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Du haut de ses 16 ans, Greta Thunberg apostrophe les chefs d’Etat, réveille nos consciences et mobilise. Dans son sillage, des écoliers du monde entier font la grève, des mères de famille ou des cadres d’entreprise se forment à la désobéissance civile…

Zoom sur cette nouvelle génération d’activistes écolos et celui qui se verrait bien comme leur mentor : Barack Obama, qui s'est donné pour mission de former et financer les "dirigeants de demain". Avec la Fondation Obama, qui se veut "un centre vivant pour la citoyenneté", l’ex-président américain peut-il encore peser sur le destin de l’humanité ?

200 millions de dollars pour aider des jeunes dans leurs projets citoyens

Dotée de plus de 200 millions de dollars (plus de 178 millions d'euros), cette fondation est vouée à soutenir des centaines de jeunes dans leurs projets : aide aux réfugiés, lutte contre l’exploitation sexuelle, énergies renouvelables… Les plus méritants sont même formés à parler aux journalistes.

Comment Obama prépare-t-il la relève ? L’ancien "homme le plus puissant du monde" est-il encore influent ? De Berlin à Haïti, reportage exclusif dans les coulisses de cette fondation.

Un reportage de Laurence Haïm, Michka Bengio, Gary Grabli et Michel Pignard diffusé dans "Complément d'enquête" le 16 mai 2019.