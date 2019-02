Les "gilets jaunes citoyens" demandent à rencontrer Barack Obama

Cette demande survient deux jours après une rencontre entre le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, et des "gilets jaunes" à Montargis.

Leur répondra-t-il ? Des "gilets jaunes citoyens", dont la liste aux élections européennes est emmenée par Thierry Paul Valette, ont demandé vendredi 8 février une rencontre avec l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama, selon un communiqué.

"Votre regard éclairé d'ancien président des États-Unis sur la situation du monde actuel et sur les questions européennes est essentiel", écrivent ces "gilets jaunes" dans un courrier adressé à Barack Obama, par l'intermédiaire de sa fondation. Ils estiment que leur demande est certes "ambitieuse" mais qu'elle "répond à des enjeux importants et comme vous le disiez vous-même 'Yes we can...'".

A la tête de la liste, un "acteur social" du Calvados

Leur liste, baptisée "Rassemblement des Gilets jaunes citoyens", compte pour l'instant dix noms, sur les 79 requis pour participer au scrutin, avec à sa tête Thierry Paul Valette, 42 ans, qui se présente comme un "acteur social" du Calvados. Le chanteur Francis Lalanne soutient l'iniative.

Cette demande survient deux jours après une rencontre à l'origine d'une crise entre la France et l'Italie entre Luigi Di Maio, responsable italien et chef de file du Mouvement 5 étoiles et un délégué des "gilets jaunes" ainsi que des candidats aux européennes à Montargis (Loiret).