VIDEO. États-Unis : la nouvelle vie de Michelle Obama

Michelle Obama va-t-elle se présenter un jour à la Maison Blanche ? La question est sous toutes les lèvres depuis que la très populaire épouse de Barack Obama a quitté Washington. L'ancienne Première dame a fait son retour à la télévision, jeudi 1er février. L'occasion pour France 2 de vous en dire plus sur ses projets et sa nouvelle vie.

"Je me lève quand j'ai envie de me lever"

Les confidences de l'ex première dame étaient attendues depuis un an. Sur le plateau, Michelle Obama apparaît rayonnante. Et à la question de savoir ce qu'elle fait de son temps : "Je ne fais rien. Je me lève quand j'ai envie de me lever", confie l'ex-première dame. Michelle Obama soigne son image de femme ordinaire. Après du bon temps à Miami, en Italie, puis des vacances à Tahiti et dans les Caraïbes, Michelle Obama se consacre aux lycéens américains les plus défavorisés et donne également quelques conférences.

Très discrète sur le plan politique, l'épouse de Barack Obama a fait pour la première fois allusion à Donald Trump. "J'encourage les Américains à vivre leur vie, à rester eux-mêmes, ils doivent s'aimer et s'occuper les uns des autres, avoir de l'empathie et surtout, oublier ce qui se dit à Washington", a-t-elle lancé.

Le JT

Les autres sujets du JT