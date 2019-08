États-Unis : décès à 88 ans de l’écrivaine Toni Morrison

Lundi 5 août, Toni Morrison est morte à l’âge de 88 ans. L’écrivaine américaine était célèbre pour ses romans retraçant l’histoire des Noirs aux États-Unis, de l’esclavagisme au XXe siècle. Elle-même descendante d’esclaves, elle était devenue en 1993 la première femme afro-américaine à recevoir le prestigieux prix Nobel de littérature, pour l’ensemble de son œuvre.



Un "trésor national" selon Barack Obama

Évidemment critique du racisme, notamment aux États-Unis, Toni Morrison l’avait notamment abordé dans son ouvrage le plus célèbre, Beloved, récompensé par un Prix Pulitzer en 1988. Un roman émouvant et sensible durant lequel une femme sacrifie sa propre fille pour qu’elle échappe à l’esclavagisme. Devenue avec le temps une figure morale majeure outre-Atlantique, Toni Morrison avait notamment soutenu Barack Obama lors de ses deux campagnes présidentielles. L’ancien président américain lui a d’ailleurs rendu un hommage touchant, la qualifiant de "trésor national".

Le JT

Les autres sujets du JT