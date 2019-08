Les hommages à Toni Morrison pleuvent sur les réseaux sociaux

Des personnalités politiques ou du monde des arts rendent hommage à l'auteure afro-américaine Toni Morrison, décédée lundi 5 août à l'âge de 88 ans.

"Un trésor national". Ce sont les mots choisis par l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama pour désigner l'auteure afro-américaine Toni Morrison, décédée lundi 5 août à l'âge de 88 ans.

Depuis, les hommages à cette écrivaine, la première et unique femme noire à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993, pleuvent sur les réseaux sociaux.

Une écriture qui constitue "un magnifique défi plein de sens pour notre conscience et notre imagination morale", a poursuivi l'ancien président américain sur son compte Twitter, rendant un hommage fort à la romancière engagée qui avait soutenu ses candidatures en 2008 et en 2012.

Les démocrates américains rendent hommage, Trump garde le silence

D'autres personnalités politiques américaines ont salué le travail et l'engagement de Toni Morrison, également lauréate du prix Pulitzer avec son roman "Beloved", publié en 1988.

Bernie Sanders, candidat aux primaires démocrates, a réagi en partageant une citation : "Si vous êtes libre, vous devez libérez quelqu'un d'autre. Si vous avez du pouvoir, alors votre devoir est de donner du pouvoir à quelqu'un d'autre". Sous cette citation, le sénateur du Vermont a écrit "Aujourd'hui nous avons perdu une légende américaine. Qu'elle repose en paix".

L'ancienne candidate à l'élection américaine Hillary Clinton a elle aussi partagé une citation inspirante de Toni Morrison.

S'il y a un livre que vous voulez lire mais qu'il n'a pas encore été écrit, vous devez être celui qui l'écrit", a dit Toni Morrison. Nous sommes tellement chanceux de vivre dans un monde où elle a appliqué son propre conseil et l'a partagé avec les autres.Hillary ClintonTwitter

De son côté, l'actuel président américain Donald Trump n'a pas réagi à l'annonce de la disparition de l'éminente romancière.

Au delà des hommes et femmes politiques, d'autres personnalités américaines ont publiquement rendu hommage à Toni Morrison, comme l'animatrice et critique littéraire Oprah Winfrey, qui avait reçu l'écrivaine à plusieurs reprises dans son émission. La star américaine la qualifie de "magicienne du langage".

"Elle s’en servait pour nous troubler, nous éveiller, nous éduquer et nous aider à faire face à nos blessures les plus profondes et à les comprendre”, a publié sur Instagram Oprah Winfrey, qui avait produit et joué dans l’adaptation cinématographique de Beloved, un de ses romans les plus populaires.

Elle était notre conscience. Notre prophète. Notre conteuse de liberté.Oprah WinfreyInstagram

Des hommages aussi chez les jeunes

Toni Morrison a manifestement aussi été une personnalité inspirante pour les plus jeunes générations. La chanteuse Beyonce lui rend sobrement hommage sur son site web, y affichant une photographie de la romancière accompagnée d'une de ses citations, avec écrit "Rest in peace" (Repose en paix).

Même le rappeur Chance The Rapper, âgé de 26 ans, a exprimé son admiration pour Toni Morrison qui a exploré dans son oeuvre l'histoire des Noirs américains, de leur mise en esclavage à leur émancipation.

Toni Morrison m'a appris le sens du mot Remémoration. RIP à cette femme incroyablement puissante et influente.Chance The RapperTwitter

En France aussi, des personnalités saluent l'oeuvre et la personnalité d'une grande auteure. C'est le cas de l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, qui a partagé son amour pour Toni Morrison sur Twitter.