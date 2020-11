DIRECT. Regardez l'interview exclusive de Barack Obama sur France 2 à partir de 20h35

Ce qu'il faut savoir

Barack Obama publie ses mémoires et se confie sur France 2, mardi 17 novembre. A l'occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires, Une terre promise (Editions Fayard), l'ancien président américain a accordé un entretien exceptionnel au journaliste François Busnel, diffusé à partir de 20h35 sur France 2, et que vous pouvez également voir sur notre site franceinfo.fr.

Un ouvrage de 768 pages. Barack Obama, qui a été au pouvoir de 2009 à 2017, raconte les moments déterminants qui ont jalonné son premier mandat, de son accession à la Maison Blanche jusqu'à l'opération contre Oussama Ben Laden, en 2011.

Quelques anecdotes. L'ancien président américain livre ses impressions sur ses anciens homologues, dont Nicolas Sarkozy. "Il bombe le torse comme un petit coq", écrit-il notamment à propos de l'ancien président français. Il évoque également, dans son ouvrage, ses huit années intenses à la Maison Blanche, durant lesquelles il lui arrivait de se chercher un endroit à l'abri du tumulte pour une "petite cigarette du soir".



Large dispositif pour une exclusivité. Ce grand entretien d'une trentaine de minutes sera rediffusé mercredi 18 novembre sur Franceinfo canal 27, à 12 heures, 14h30 et 21h30. Il sera disponible dès mardi soir en replay, sur franceinfo.fr et france.tv. Ce même jour, à partir de 19 heures, sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine recevra, dans son émission "C à vous", le journaliste François Busnel et Sophie de Closets, présidente de la maison d'édition Fayard.