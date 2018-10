Colis piégés aux États-Unis : quelles conséquences sur les élections de mi-mandat ?

Les colis piégés reçus aux États-Unis par des personnalités membres ou proches du Parti démocrate peuvent-ils avoir une incidence sur la campagne et le résultat des élections de mi-mandat, qui auront lieu le 6 novembre prochain ? "Ces événements vont peser, même si on ne sait pas comment. Je peux vous dire simplement que le climat s'alourdit, qu'après les brefs appels à l'unité hier [mercredi 24 octobre], les attaques ont repris de toutes parts. Les démocrates et les médias qui leur sont proches, comme CNN, accusent le président de cautionner la violence", explique la journaliste Agnès Vahramian, en duplex depuis Washington (États-Unis).

Les deux camps instrumentalisent l'événement

"Des propos lourds de sens, comme si Donald Trump portait une responsabilité personnelle dans ce qui est en train de se passer. Donald Trump n'a pas renoncé à ses invectives. La Maison-Blanche le défend en disant que la haine est souvent du côté des médias anti-Trump et des démocrates qui n'ont de cesse d'attaquer la légitimité de son élection. Les deux camps instrumentalisent ce qui en train de se passer, en pleine campagne électorale, alors même qu'on ne sait absolument rien du profil du ou des auteurs de ces colis piégés", conclut-elle.

