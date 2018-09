VIDEO. Barack Obama : "Donald Trump est un symptôme, le symptôme de la peur"

C'est un petit événement aux Etats-Unis. Barack Obama, qui se fait discret depuis son départ de la Maison Blanche, a prononcé un discours très politique à l'université de l'Illinois, vendredi 7 septembre. L'ancien président a eu la dent dure contre son successeur, Donald Trump, au centre d'une nouvelle affaire depuis la publication d'une tribune anonyme d'un membre de son administration dans le New York Times.

"Donald Trump est un symptôme, le symptôme de la peur", a notamment lancé Barack Obama, dénonçant avec force le comportement des républicains qui soutiennent l'actuel président sans réserve et n'ont pas le cran pour défendre "les institutions qui font que notre démocratie fonctionne".

Former President Obama, referring to “people who are genuinely... fearful of change” during speech at University of Illinois: “It did not start with Donald Trump. He is a symptom, not the cause. He’s just capitalizing on resentments that politicians have been fanning for years." pic.twitter.com/WKdGJME0B9