VIDEO. Washington : \"C\'est inquiétant\" : la tribune du New York Times décryptée par un spécialiste des États-Unis

Un homme qui dérange

Donald Trump est un Président qui dérange. En témoigne la tribune publiée de manière anonyme, par un "haut responsable", dans le New York Times. "Certains se disent, et notamment des défenseurs de Trump, c’est bien la preuve qu’il dérange", comme l’explique Thomas Snégaroff, historien et spécialiste des États-Unis. Il rappelle la position des républicains "bon teint" qui ont d’abord refusé de soutenir l’actuel Président mais qui ont finalement vu une opportunité de le contrôler car "il n’y [connaissait] rien".

Il observe, entre autres, "qu’ils se retrouvent face à un type qui est incontrôlable". Toujours selon Thomas Snégaroff, "incontrôlable" peut être synonyme de la folie du Président ou d’un vrai manque de contrôle de son propre camp. Cette deuxième option permet ainsi de lire la tribune tout autrement. "Peut-être que l’on a en face des gens qui sentent que le pouvoir leur échappe et qui font cette tribune."

Du jamais vu

Il n’y a jamais eu de critique de l’intérieur aussi violente du fonctionnement de la Maison-Blanche et surtout, du Président. C’est en tout cas ce qu’affirme l’expert des États-Unis. Et Thomas Snégaroff va encore plus loin en affirmant que cette situation a quelque chose d’inquiétant. "Le type nous dit dans sa tribune : ‘Rassurez-vous, les Américains, on mène notre propre politique dans le dos de Trump, on a notre agenda, notamment en politique étrangère, on essaye d’arrondir les angles.’ Mais ces gens-là n’ont pas la légitimité démocratique pour le faire", rappelle-t-il.

Le Président américain est le seul à détenir cette légitimité démocratique. Et en écrivant cette tribune, c’est un coup de pied "dans la fourmilière démocratique" qui a été mis. "Les États-Unis sont, aujourd’hui, face à un vrai questionnement sur le fonctionnement de leur démocratie, et la seule réponse elle sera dans les urnes."