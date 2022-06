Guerre en Ukraine : ne pas vouloir "humilier la Russie, très franchement, cela me semble un peu dépassé", juge Hillary Clinton

"Quand on dit qu'on ne veut pas humilier la Russie, très franchement, cela me semble un peu dépassé", a déclaré samedi 11 juin Hillary Clinton dans "Affaires étrangères", l'émission géopolitique de France Culture. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de ne pas humilier la Russie. Une prise de position qui a irrité le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et certains pays de l'Union européenne, notamment la Pologne et les pays baltes.

"Poutine a franchi la ligne rouge depuis longtemps", affirme l'ex-secrétaire d’État des États-Unis et candidate à présidentielle américaine de 2016. Selon elle, on n'est plus à l'époque de l'Union soviétique effondrée et de la fin de la guerre froide, où on tentait "de nouer une relation plus étroite avec la nouvelle Russie". Aujourd'hui, Vladimir Poutine "se voit comme Pierre le Grand". Ce dernier "a mené une guerre incessante contre la Suède, contre les pays baltes, scandinaves et les pays du Nord pendant plus de vingt ans", explique-t-elle.

Hillary Clinton invite "tout le monde à réfléchir" et à bien "considérer ce que sont réellement les objectifs de Poutine. Et il est probable que ceux qui sont sur la ligne de front, la première ligne de l'agression russe, comme les dirigeants baltes ou polonais, ont une vision beaucoup plus claire de qui Poutine est réellement et de ses objectifs", a-t-elle analysé.

"Pas encore au stade" des négociations

L'ancienne cheffe de la diplomatie américaine estime qu'il est trop tôt pour évoquer des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. "Il y a des membres de l'Otan, de cette alliance transatlantique, conjointement avec l'Union européenne, qui aimeraient beaucoup voir des négociations ouvrir une voie vers une résolution. Je ne pense pas que nous en soyons encore à ce stade", estime Hillary Clinton.

"Je suis pour les Ukrainiens et cela veut dire ne pas pousser prématurément pour des négociations." Hillary Clinton à France Culture

"Je pense que le succès ultime, ce serait la défaite de Poutine. Et en cela je ne peux qu’être d’accord avec ce que demandent le président Zelensky et son gouvernement, c’est-à-dire un retrait total des territoires occupés en Ukraine", a-t-elle affirmé.