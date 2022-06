DIRECT. Guerre en Ukraine : Joe Biden estime que Volodymyr Zelensky n'a "pas voulu entendre" les avertissements avant l'invasion

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Vladimir Poutine a comparé sa politique à celle du tsar Pierre le Grand, qui avait envahi une partie de la Suède ainsi que la Finlande, une partie de l'Estonie et de la Lettonie. "On a l'impression qu'en combattant la Suède, il s'emparait de quelque chose. Il ne s'emparait de rien, il reprenait", a-t-il affirmé. Peu de temps après, la télévision d'Etat russe s'est empressé de faire le parallèle entre les deux leaders, rapporte un journaliste de la BBC.

Canberra va verser 555 millions d'euros au Français Naval Group, mettant un terme financier à un conflit qui a envenimé les relations entre l'Australie et Paris pendant près d'un an.



La France s'est dite prête à aider à lever le blocus du port ukrainien d'Odessa, afin de débloquer les céréales à l'origine d'une crise alimentaire mondiale. Suivez notre direct.



• Le petit ami de la collégienne de 14 ans tuée en Saône-et-Loire hier a été mis en examen pour "assassinat" et écroué. Selon le parquet de Mâcon, les auditions du jeune homme ont mis en évidence une "volonté" de sa part "de tuer" et un entraînement au maniement du couteau.



L'équipe de France, rajeunie par choix et par contrainte, a évité le pire à Vienne en Ligue des nations, accrochant l'Autriche (1-1) en fin de match grâce à l'entrée salvatrice de Kylian Mbappé. Franceinfo sport a noté les joueurs.