Etats-Unis : pas encore candidat à la Maison Blanche, le milliardaire Michael Bloomberg s'offre 100 millions de dollars de publicités anti-Trump

Michael Bloomberg n'a pas encore décidé s'il serait candidat à la présidentielle américaine de 2020. Mais cela n'empêche pas le milliardaire de lancer une campagne de publicité en ligne anti-Trump. "C'est un de ces moments où il faut tout le monde sur le pont. Nous allons lutter contre Trump directement", écrit l'ancien maire de New York sur Twitter, vendredi 15 novembre. Prix de l'opération : 90 millions d'euros.

This is an all-hands-on-deck moment.



We're taking the fight to Trump directly.https://t.co/PKDrrakOuF