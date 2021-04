Etats-Unis : l'ancien vice-président Walter Mondale est mort à l'âge de 93 ans

Il était le bras droit du président américain Jimmy Carter. Walter Mondale, est mort à son domicile à Minneapolis à l'âge de 93 ans, a annoncé lundi 19 avril une porte-parole de sa famille à plusieurs médias américains, sans préciser la cause de son décès. Vice-président de 1977 à 1981, Walter Mondale défendait des idées progressistes notamment en faveur du mouvement pour les droits civiques.

"Je suis dévasté par la mort de mon cher ami Walter Mondale, que je considère comme le meilleur vice-président de l'histoire de notre pays", a réagi l'ancien président Jimmy Carter dans un communiqué. Il "défendait les causes progressistes et a changé le rôle du vice-président", a de son côté écrit Barack Obama sur Twitter.

Walter Mondale championed progressive causes and changed the role of VP—so leaders like @JoeBiden could be the last ones in the room when decisions were made. In selecting Geraldine Ferraro, he also paved the way for @VP to make history. Michelle and I send prayers to his family.