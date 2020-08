États-Unis : Kamala Harris, le choix historique de Joe Biden

Le nom de Kamala Harris est sur toutes les lèvres aux États-Unis. À quelques mois des élections présidentielles américaines, le candidat démocrate Joe Biden a fait un choix historique en choisissant une femme comme colistière. Barack Obama a évidemment salué cette décision. "C’est une combattante sans peur et l’un de nos plus grands serviteurs de l’État", a écrit sur Twitter Joe Biden sur celle qui était déjà l’un de ses soutiens fidèles.

Une femme politique courageuse

Par ses discours, Kamala Harris entend partager son espoir : "Nous n’avons pas achevé tous les idéaux de notre pays. Mais si on arrête de se battre, on est sûr de ne pas y arriver. Alors, on va se battre, c’est notre force à nous !" Elle apportera son courage mais aussi son énergie (elle a 55 ans) et son accessibilité. C’est pourquoi elle accepte volontiers d’être filmée dans sa cuisine. Sans nul doute une personnalité originale dans cette campagne.

Le JT

Les autres sujets du JT