Washington dans les tourments de l'impeachment

Comment les Américains, électeurs de Donald Trump ou non, vivent-ils ces moments de turbulences politiques ? C'est le sujet du premier épisode de "Washington d'ici", podcast original avec les correspondants des radios francophones.

Impeachment... Impeachment ? Impeachment ! Comment les citoyens américains qui ont élu ou non Donald Trump vivent-ils ces moments de turbulences politiques ? Pour ce premier épisode, à un an de l'élection présidentielle américaine, l'équipe du podcast original "Washington d'Ici" nous fait voyager à travers les Etats-Unis. Un premier rendez-vous des correspondants des radios francophones à Washington DC, enregistré dans un lieu très symbolique : le Watergate.

"Washington d'ici". (RADIO FRANCE) "Washington d'ici", épisode 1 - le podcast original des radios francophones --'-- --'--

"Washington d'ici" est le podcast des radios francophones publiques installées à Washington. Toutes les deux semaines, et plus souvent dès que l'actualité l'exige, les correspondants de franceinfo, la RTBF, Radio Canada, la RTS et RFI vous racontent les toutes dernières infos de la campagne pour l'élection présidentielle américaines de 2020, les coulisses de la Maison Blanche, les couloirs du Congrès, les meetings des candidats, la campagne de Donald Trump et celle de ses adversaires démocrates. Et tout ce qui fait l'Amérique. Avec Grégory Philipps (franceinfo), Raphaël Grand (RTS), Raphaël Bouvier-Auclair (Radio Canada), Sonia Dridi (RTBF) et Anne Corpet (RFI).