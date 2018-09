VIDEOS. Tacle, émotion et tweets : trois choses à retenir des funérailles très politiques de John McCain

Meghan McCain a taclé Donald Trump lors des funerailles nationales du "héros américain", ostensiblement ignorées par le président des Etats-Unis.

Une cérémonie très politique pour l'ancien sénateur républicain et ancien prisonnier de guerre au Vietnam, John McCain. Samedi 1er septembre, les Etats-Unis ont rendu un dernier hommage au "héros américain" lors de funérailles nationales à Washington, ostensiblement ignorées par le président Donald Trump. Voici trois choses à retenir.

1 Le tacle de la fille de John McCain à Donald Trump

Un hommage à John McCain et un tacle à Donald Trump. "L'Amérique de John McCain n'a pas besoin de retrouver sa grandeur [référence au slogan de Trump Make America Great Again], parce que cette Amérique est généreuse, accueillante et honnête", a déclaré Meghan McCain, fille du sénateur américain à la tribune de la cathédrale de Washington.

Meghan McCain, speaking at her father's funeral: "The America of John McCain has no need to be made great again, because America was always great." https://t.co/w2FSihRCZo pic.twitter.com/n12dTNwGzN — CNN Breaking News (@cnnbrk) 1 septembre 2018

En 2015, Donald Trump avait ouvert les hostilités en affirmant que le sénateur de l'Arizona, mort samedi 25 août, n'était pas "un héros". Depuis, l'inimitié entre les deux hommes ne s'est jamais démentie, tant les piques se sont enchaînées.

2 Les hommages de George W. Bush et Barack Obama

"Au final, j'ai eu droit à l'un des plus beaux cadeaux de la vie, l'amitié de John McCain." Ce sont par ces mots que George W. Bush a rendu hommage au sénateur républicain, depuis la tribune installée dans la cathédrale de Washington.

George W. Bush: "In the end I got to enjoy one of life's great gifts, the friendship of John McCain." #McCainMemorial pic.twitter.com/E7GKNPPQ5m — Fox News (@FoxNews) 1 septembre 2018

"Nous sommes ici pour célébrer un homme extraordinaire. Un guerrier, un homme d'Etat, un patriote, qui incarnait parfaitement ce qu'il y avait de mieux en Amérique", a salué, de son côté, Barack Obama.

.@BarackObama: "John understood as JFK understood, as Ronald Reagan understood, that part of what makes our country great is that our membership is based not on our bloodline, not on what we look like.. but on adherence to a common creed that all of us are created equal." pic.twitter.com/b2BuQom28R — Fox News (@FoxNews) 1 septembre 2018

L'ancien président n'a pas résisté à faire une critique à Donald Trump, en évoquant son slogan de campagne "Make America great again" : "John comprenait, comme avant lui Kennedy ou Reagan, que ce qui donne sa grandeur à notre pays, c'est que notre appartenance ne se fonde pas sur la loi du sang, sur notre apparence, mais sur notre adhésion à un principe universel qui stipule que nous naissons égaux." L'ex président Bill Clinton assistait aussi à la cérémonie mais n'a pas pris la parole.

3 L'absence (et les tweets) de Donald Trump

Donald Trump s'est fait remarqué... par son absence. John McCain avait fait savoir avant sa mort qu'il ne souhaitait pas que le président assiste à ses obsèques, les deux hommes n'ayant jamais caché leur mépris mutuel.

There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 septembre 2018

L'actuel président des Etats-Unis a donc préféré s'adonner à l'une de ses activités préférées durant les funérailles de l'ancien sénateur américain : tweeter. Alors que les proches du héros américain lui rendaient hommage à la tribune, Donald Trump, lui, menaçait le Canada de remettre en cause leur traité de libre-échange, l'Aléna, sur Twitter.