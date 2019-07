VIDEO. Trump insulte Baltimore, un présentateur de CNN originaire de la ville lui répond à l'antenne dans un discours émouvant

Viktor Blackwell est un journaliste de la chaîne CNN qui a grandi dans l'ouest de la ville de Baltimore, dans le Maryland (côte Est des Etats-Unis). N'ayant pas digéré la dernière attaque de Donald Trump contre sa ville, il lui a répondu à l'antenne, les larmes aux yeux et la gorge serrée, samedi 27 juillet. En quelques heures, son discours émouvant a été vu plus d'un million de fois.

Sur Twitter, le président américain venait d'attaquer un élu noir de Baltimore, le démocrate Elijah Cummings, en estimant que sa circonscription était "dégoûtante et infestée de rats" où “aucun humain ne veut vivre”.

"Le président dit à propos du district de cet élu qu‘aucun humain ne veut vivre là'", a repris le journaliste, avant d'ajouter : "Vous savez qui a vécu là monsieur le président ? Moi. Du jour où l’on m’a ramené de l’hôpital au jour où je suis parti pour l’université. Et beaucoup de gens auxquels je tiens y habitent toujours. [La ville] connaît des difficultés, c’est sûr", a-t-il reconnu, faisant allusion aux problèmes de drogue qui font rage dans certains quartiers. “Mais les gens sont fiers de leur communauté."

“Donald Trump has tweeted more than 43,000 times. He’s insulted thousands of people… but when he tweets about infestation, it’s about black and brown people.” pic.twitter.com/PPVvL9VlUU