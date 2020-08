VIDEO. Présidentielle américaine : quand Joe Biden s\'en prend à Donald Trump

Le dernier jour de la convention démocrate a été riche en couleurs. "Le Président actuel a plongé l'Amérique dans l'obscurité pendant bien trop longtemps. Trop de colère. Trop de peur. Trop de divisions", a déclaré Joe Biden à propos de son adversaire, Donald Trump.

"Nous allons surmonter cette saison des ténèbres en Amérique"

L’ancien vice-président a développé un discours ouvertement offensif, presque guerrier : "Ici et maintenant, je vous donne ma parole : si vous me confiez la présidence, je ferai appel aux meilleurs d'entre nous et non aux pires. Je serai l'allié de la lumière et non des ténèbres."

Une diatribe toutefois ponctuée de notes d’espoir : "Il est temps pour nous le peuple de nous rassembler. Unis, nous pouvons et nous allons surmonter cette saison des ténèbres en Amérique. Nous choisirons l'espoir plutôt que la peur, les faits plutôt que la fiction, la justice plutôt que les privilèges."

"Le meurtre de George Floyd a peut-être été le point de rupture"

Pour Joe Biden, Donald Trump "n'assume aucune responsabilité, refuse de gouverner, blâme les autres, se rallie aux dictateurs et attise les flammes de la haine et de la division". Il prend ainsi ses potentiels électeurs à partie : "Est-ce l'Amérique que vous voulez pour vous, votre famille, vos enfants ?"

Le candidat démocrate s’est par ailleurs démarqué en évoquant l’homicide de George Floyd par un policier blanc. "J'ai rencontré Gianna Floyd, 6 ans, un jour avant que son père, George Floyd, ne soit enterré. Elle est incroyablement courageuse. Je n'oublierai jamais. Quand je me suis penché pour lui parler, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit : « Papa a changé le monde. » Ses mots ont transpercé mon coeur. Le meurtre de George Floyd a peut-être été le point de rupture."

Enfin, Joe Biden a conclu son discours en se réjouissant de la fin d’un "chapitre de l'obscurité américaine", arguant que "l'amour, l'espoir et la lumière" s’étaient "unis dans la bataille pour l'âme de la nation". Une bataille qu’il entend gagner avec ses électeurs.