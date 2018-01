VIDEO. Obamacare, "axe du mal"... Trois discours sur l'état de l'Union qui ont marqué l'histoire des Etats-Unis

C'est un discours très attendu outre-Atlantique. Donald Trump prononce, mardi 30 janvier, son discours sur l'état de l'Union, quelques mois après son premier passage devant le Congrès américain. Ce sera l'occasion pour lui de donner la feuille de route de sa politique pour l'année 2018. Avant lui, de nombreux présidents se sont succédé au Capitole. Franceinfo rappelle, en vidéo, quelques discours qui sont entrés dans l'histoire.

Trois discours restés dans les mémoires

Le 6 janvier 1941, c'est à l'occasion de ce discours que Franklin D. Roosevelt affiche sa volonté d'entrer en guerre auprès des alliés. Devant les membres du Congrès, il défend quatre libertés "essentielles" : "la liberté de parole et d'expression", "la liberté pour chacun d'adorer Dieu comme il l'entend", celles "d'être libéré du besoin" et "d'être libéré de la peur". Quelques décennies plus tard en 2002, c'est sur le même siège que George W. Bush démarre l'offensive contre le terrorisme. Il utilise pour ce faire trois mots qui sont entrés dans les mémoires : "l'axe du mal".

Enfin en 2010, Barack Obama y défend sa réforme de l'assurance-maladie. "D’ici à la fin de mon discours, davantage d’Américains auront perdu leur assurance-maladie. Des millions de gens vont la perdre cette année. Je n’abandonnerai pas ces Américains, et personne dans cette salle ne devrait le faire", s'exclame-t-il devant son audience.