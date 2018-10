VIDEO. La longue marche de milliers de Honduriens pour rejoindre les Etats-Unis

L'exode massif a débuté samedi 13 octobre, à San Pedro Dula. Ce jour-là, des milliers de Honduriens ont décidé de fuir la pauvreté et la violence de leur pays, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, et ont franchi la frontière entre le Honduras et le Guatemala. Après une semaine de marche, ces migrants sont arrivés dimanche 21 octobre à Tapachula, à la frontière entre Guatemala et le Mexique.

Cette longue marche sans eau, ni nourriture a été stoppée une première fois jeudi, jour où Donald Trump a demandé sur Twitter au Mexique d'"arrêter l'invasion".

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 octobre 2018

Malgré la fermeture de la frontière entre le Mexique et le Guatemala, de nombreux migrants sont entrés illégalement sur le territoire mexicain en traversant le fleuve Suchiate séparant les deux pays. Et finalement, la frontière a été partiellement ouverte dimanche pour laisser entrer plusieurs dizaines de migrants, en majorité des femmes et des enfants, qui ont été conduits dans des refuges.

Ces migrants s'accrochent au rêve américain

Dimanche, Donald Trump a affirmé sur Twitter que les Honduriens devaient "d'abord faire une demande d'asile au Mexique". "S'ils ne le font pas, les Etats-Unis les rejetteront", a-t-il prévenu. Selon le ministère de l'Intérieur mexicain, entre vendredi et dimanche, 1 028 demandes d'asile ont été déposées.

Full efforts are being made to stop the onslaught of illegal aliens from crossing our Souther Border. People have to apply for asylum in Mexico first, and if they fail to do that, the U.S. will turn them away. The courts are asking the U.S. to do things that are not doable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 octobre 2018

Le trajet jusqu'aux Etats-Unis pourrait prendre un mois, selon un responsable de l'association Peuples sans frontière. Malgré tout, en dépit des propos de Donald Trump, ces migrants ne veulent pas renoncer à leur rêve américain : "Notre courage est plus grand que les menaces", assure Britanny à l'AFP.